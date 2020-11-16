الإمارات والأمم المتحدة تبحثان سبل دفع عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين بأبوظبي، مع منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، سبل دفع عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وإحياء المفاوضات المباشرة بين الطرفين؛ بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط يقود المنطقة إلى التنمية والازدهار، ويسهم في تحقيق الرخاء لشعوبها والأجيال القادمة، مشيرا إلى حرص الإمارات على تعزيز تعاونها مع منظمة الأمم المتحدة ودعم كافة برامجها، وكذلك دعم جهود المجتمع الدولي من أجل إحلال الاستقرار والسلام في العالم أجمع.