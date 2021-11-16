دعت نقابة فيردي للعاملين في قطاع الخدمات في ألمانيا، إلى تنظيم إضرابات تحذيرية في مستشفيات جامعية في عدة ولايات ألمانية.

وحسبما أعلنت النقابة اليوم، أن هذه الدعوة لباها عاملون في مستشفيات في ولايات من بينها شمال الراين ويستفاليا وبافاريا وشلزفيج-هولشتاين، كما انضم إلى الإضرابات التحذيرية في ولاية برلين عاملون في حضانات نهارية وموظفون في 8 إدارات أحياء وفي مدارس.

ودخل نحو 2000 موظف في الإضراب التحذيري في المستشفيات الجامعية في شمال الراين ويستفاليا صباح اليوم، حيث شارك العاملون في المستشفيات الستة الكبرى في الولاية الواقعة غربي ألمانيا.

وشارك عاملون في المستشفيات الجامعية في مدينتي كيل ولوبيك بولاية شلزفيج-هولشتاين في الإضرابات التحذيرية، وقالت فيردي، إن نحو 50 عاملا تجمعوا في البداية أمام مدخل المستشفى في كيل.

وفي ولاية بافاريا، شارك في الإضرابات عاملون في مركز القلب في ميونخ و5 مستشفيات جامعية في الولاية.

وتسعى فيردي من خلال هذه الإضرابات التحذيرية إلى الضغط على أرباب العمل في جولة المفاوضات الحالية الخاصة بالأجور.

وتعتزم فيردي واتحاد الموظفين عقد جولة مفاوضات ثالثة في 27 و28 من الشهر الجاري مع اتحاد أرباب العمل في الولايات في مدينة بوتسدام وذلك بعد جولتين انتهتا دون تحقيق نتائج.

وتطالب النقابتان بزيادة رواتب العاملين في قطاع الخدمة العامة بنسبة 5% بما لا يقل عن 150 يورو شهريا مع زيادة رواتب المتدربين بمقدار 100 يورو شهريا، لكن اتحاد أرباب العمل يرفض هذه المطالب حتى الآن بوصفها غير واقعية.