التعليم تعلن إطلاق المشروع الوطني للقراءة للعام الثاني

عقدت وزارة التربية والتعليم، اجتماعا لمناقشة تفاصيل المشروع الوطني للقراءة للعام الثاني، بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمى الإماراتية؛ وذلك عبر شبكة الفيديو كونفرانس بديوان عام الوزارة.



حضر الاجتماع؛ المنسق العام للمشروع إلهام أحمد إبراهيم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، ومديرو عموم الشؤون التنفيذية، وموجهو عموم المكتبات بجميع المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، وممثلو مؤسسة البحث العلمي لمكتب مصر وإفريقيا.



وتم خلال الاجتماع عرض دليل المشروع للعام الثانى، والإجابة عن جميع الاستفسارات، وتم التوجيه بأهمية المشاركة في المشروع، وتحديد منسقي المشروع بكل المستويات.



كما تم التوجيه ببدء تسجيل الطلاب فى المسابقة من خلال موقع المشروع الوطني للقراءة عن طريق المنسق المدرسى أخصائى المكتبات بكل مدرسة، والعمل على تذليل أية عقبات تواجه تنفيذ المشروع.