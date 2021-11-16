واصلت البورصة المصرية الهبوط، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي هذا الأسبوع، لكن خسائرها كانت أقل من أمس، إذ تراجع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.7% ووصل إلى مستوى 11413 نقطة.



وانخفض المؤشر الرئيسي فى جلسة الاثنين بنسبة 1.4%، وأغلق عند مستوى (11,496 نقطة) مسجلا أحجام تداول مرتفعة نسبيًا، وكان عدد الأسهم الهابطة (179 سهما) أكبر من عدد الأسهم الصاعدة (29 سهمًا).



وقال أحد بنوك الاستثمار: "لايزال المؤشر أسفل مستوى مقاومته الرئيسي 11,730 نقطة، وما تزال قوى الشراء غير قادرة على اختراق هذا المستوى للاسبوع الثانى على التوالى..نكرر توصيتنا لمن لديهم نسب الأسهم أكبر من نسب السيولة؛ وننصحهم بتخفيف مراكز الشراء بالهامش لحين عودة قوى الشراء للمشهد بشكل منتظم".



وأضاف: "ينصب تركيزنا على مستوى الدعم الرئيسي 11,360 نقطة، وهو مستوى حماية أرباح على المدى القصير.. في حالة كسر المستوى السابق لأسفل، من الممكن أن يتعرض المؤشر لمزيد من الهبوط إلى مستوى الدعم القادم 11,180 نقطة".