محافظ مطروح يبحث إنشاء ناد للفروسية بالمحافظة

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مساء اليوم الثلاثاء بمكتبه، محمد أحمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، نائبا عن الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية؛ لبحث إقامة نادٍ للفروسية لأبناء مطروح.

وأكد شعيب، خلال اللقاء، عمق العلاقات بين مصر والإمارات، وتنامي التعاون المصري الإماراتي في كافة المجالات، وأنه بناء على رغبة أبناء مطروح في أهمية إقامة نادٍ للفروسية كمتنفس رياضي لهم، وبناءً على تواصل ولقاء في أبو ظبي بين محمد الحربي والدكتور محمد شعيب نائب رئيس الاتحاد المصري للهجن، وتم عرض حلم أبناء مطروح في إنشاء النادي الذي رحب به الشيخ زايد بن حمد رئيس جمعية الخيول العربية، وتم إيفاد مدير عام الجمعية؛ لبحث المقترح مع محافظ مطروح.

وكلف محافظ مطروح الدكتور محمد شعيب، بمرافقة ضيف مطروح إلى الموقع المُخصص لإقامة النادي، حيث أشاد مدير جمعية الخيول العربية بالموقع، وأنه سينقل ما شاهده للشيخ زايد بن حمد آل نهيان، مؤكدا أنه عن قريب سينطلق المشروع، وتكتمل الفرحة لأبناء مطروح ليضاف كإنجاز جديد بعد مضمار الهجن بالعلمين والسلوم، بالإضافة إلى مقترح لإقامة فرع لأكاديمية الشعر بمطروح، في إطار الحفاظ على معالم التراث بمطروح.