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تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع أمن القليوبية من كشف ملابسات العثور على جثة شخص بالقليوبية، وتم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

وتبين أن مرتكب الواقعة والد وشقيق المجني عليه لإدمانه المخدرات وتعديه بالضرب على والديه.

البداية بورود بلاغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، بالعثور على جثة شخص، مقيم بدائرة المركز) وبها عدة إصابات متفرقة ، وبسؤال شقيق المتوفي قرر بإدمان شقيقه للمواد المخدرة.

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم ، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالقليوبية أن وراء الواقعة (والد وشقيق المجنى عليه - مقيمان بذات الدائرة) لإدمان المجنى عليه للمواد المخدرة وتعديه الدائم بالضرب والسب على والديه . حيث قام المجنى عليه بالتعدى بالضرب على والدته لمطالبته لها بمبالغ مالية لشراء مواد مخدرة فقام والده بمنعه وتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته المشار إليها وقام برطم رأسه بالأرض فأودى بحياته، وعقب ذلك إستعان بنجله "المتهم الثانى" وقاما بنقل الجثة بإستخدام مركبة "التوك توك" الخاص بوالد المجنى عليه وإلقائه بمكان العثور عليه.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشد والده عن (الآداة ومركبة التوك توك المستخدمتين فى الواقعة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.