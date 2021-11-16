 انطلاق الحملة القومية لتحصين الحيوانات ضد الحمى القلاعية بجنوب سيناء - بوابة الشروق
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انطلاق الحملة القومية لتحصين الحيوانات ضد الحمى القلاعية بجنوب سيناء

رضا الحصري:
نشر في: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 10:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 10:14 ص

أطلقت مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء اليوم الثلاثاء، الحملة القومية لتحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وإشراف الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام مديرية الطب البيطري.

وقالت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام مديرية الطب البيطري إن الحملة تستهدف تحصين 35 ألف رأس من الثروة الحيوانية "جمال، ماعز، أبقار، الأغنام، جاموس"على مستوى جميع المدن، داخل القرى، والتجمعات، والمزارع ومناطق تربية الثروة الحيوانية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والمعدية.

وأكدت مديرة مديرية الطب البيطري في تصريح لـ"الشروق" اليوم، أنه جرى تشكيل فرق طبية لتحقيق النسبة المستهدفة من التحصين، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، و تطبيق جميع التعليمات للحفاظ على اللقاح من الشمس.

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