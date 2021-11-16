قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن فيروس RSV ينتشر كل عام وليس جديدًا، موضحًا أنه ينتشر بصورة أكبر خلال شهري نوفمبر أو ديسمبر ويسبب مشكلات صحية عديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «DMC»، صباح الثلاثاء، أن فيروس RSV ينتشر بقوة خلال فترة الخريف خاصة بين الأطفال، ذاكرا أنه يؤدي إلى مشكلات تنفسية وصعوبة في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة.

وذكر أن مشكلات RSV أكبر في الأطفال الرضع وتتمثل أعراضه في صعوبة في التنفس وكحة شديدة وارتفاع في درجة الحرارة، قائلًا إن المشكلة متعلقة بتزامنه مع موجة رابعة لفيروس كورونا.

وشدد رئيس الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، على أهمية التعامل مع إصابة الأطفال بفيروس RSV أو كورونا أو الإنفلونزا على أنها دور التهاب شعبيات هوائية دقيقة، مشيرًا إلى أهمية توقيع الكشف الطبي للاطمئنان على حالة الطفل.

وناشد الأمهات التي ترى بأن معدل تنفس طفلها سريع للغاية، الذهاب إلى المستشفى للحصول على العلاج المناسب، مؤكدًا أن الاستجابة تكون سريعة للعلاج والتعافي جيد جدًا في الأطفال.

ونوه إلى أن إهمال أعراض فيروس RSV يؤدي إلى التهاب رئوي، لافتًا إلى استجابة الطفل للعلاج بشكل جيد خلال يومين أو ثلاثة بالأدوية التقليدية، إضافة إلى العلاج الدعمي بالأكسجين أو جلسات البخار.