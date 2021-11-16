ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بعد تأجيل تشغيل خط «نورد ستريم 2»

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بعد قرار إحدى الهيئات التنظمية الألمانية تأجيل التصديق على بدء تشغيل خط أنابيب "نورد ستريم 2" الذي سينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع أسعار الغاز اليوم بنسبة تصل إلى 12% في أعقاب قرار الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تعليق إجراءات التصديق على تشغيل خط "نورد ستريم 2"، حيث قالت إنه يجب تنظيم هيكل الشركة القائمة على تشغيل الخط وفقا للقانون الألماني أولا.

وذكرت الوكالة أن شركة "نورد ستريم 2"، السويسرية المساهمة التي تقف وراءها شركة جازبروم الروسية، قررت أن تؤسس شركة مملوكة لها وفقا للقانون الألماني بالنسبة للجزء الألماني فقط من الخط، على أن تصبح هذه الشركة المالكة للجزء الألماني من الخط وتتولى إدارته.

ودفع إعلان الوكالة الألمانية أسعار الغاز الأوروبية إلى الارتفاع حيث يخشى المتعاملون من أن يؤدي القرار إلى عدم حصول أوروبا على كميات إضافية من الغاز الطبيعي، والتي تحتاج إليها بشدة لسد النقص في المعروض خلال فصل الشتاء.

وبحسب تقديرات خدمة بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة فإنه إذا حصل خط "نورد ستريم 2" على الموافقات اللازمة لبدء التشغيل في يناير المقبل سيصل مخزون الغاز الطبيعي في أوروبا بنهاية مارس الماضي إلى 17.2 مليار متر مكعب بما يمثل 26% من إجمالي الطاقة الكاملة للتخزين.