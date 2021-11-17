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واشنطن تلتزم ببيع مقاتلات إف-35 للإمارات

طائرة اف 35
طائرة اف 35
وكالات
نشر في: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 10:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 10:09 م
أكدت مسؤولة أمريكية بارزة، تشرف على صادرات الأسلحة، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة "ملتزمة تماما" ببيع مقاتلات "إف-35" المتطورة للإمارات.

وجاءت تصريحات ميرا ريزنيك، نائبة مساعد وزير الخارجية في إدارة الرئيس جو بايدن، للأسوشيتدبرس، على هامش معرض دبي للطيران.

وأضافت: "نحن ملتزمون تماما بطائرات إف-35 وبنقل الطائرات التي ستغير اللعبة بالنسبة للإماراتيين".

وأكدت ريزنيك أن "طائرات إف-35 موجودة بالفعل في هذه المنطقة، سواء كانت طائرات إف-35 التي يقودها إسرائيليون أو كانت أمريكية".

وأضافت: "نود أن تتمكن الإمارات من تشغيل إف-35 بطريقة يمكنهم بها أن يكونوا شركائنا الأمنيين، وأن يتمكنوا بها من ردع التهديدات، ومنها تلك القادمة من إيران".

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