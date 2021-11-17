واشنطن تلتزم ببيع مقاتلات إف-35 للإمارات

أكدت مسؤولة أمريكية بارزة، تشرف على صادرات الأسلحة، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة "ملتزمة تماما" ببيع مقاتلات "إف-35" المتطورة للإمارات.



وجاءت تصريحات ميرا ريزنيك، نائبة مساعد وزير الخارجية في إدارة الرئيس جو بايدن، للأسوشيتدبرس، على هامش معرض دبي للطيران.



وأضافت: "نحن ملتزمون تماما بطائرات إف-35 وبنقل الطائرات التي ستغير اللعبة بالنسبة للإماراتيين".



وأكدت ريزنيك أن "طائرات إف-35 موجودة بالفعل في هذه المنطقة، سواء كانت طائرات إف-35 التي يقودها إسرائيليون أو كانت أمريكية".



وأضافت: "نود أن تتمكن الإمارات من تشغيل إف-35 بطريقة يمكنهم بها أن يكونوا شركائنا الأمنيين، وأن يتمكنوا بها من ردع التهديدات، ومنها تلك القادمة من إيران".