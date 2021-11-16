صنز يواصل انتصاراته في دوري السلة الأمريكي

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حقق فينيكس صنز الانتصار التاسع له على التوالي وتغلب على مينيسوتا تيمبروولفز 99 / 96 مساء الاثنين (صباح الثلاثاء بتوقيت جرينيتش) ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل ديفين بوكر 29 نقطة وأضاف دياندر آيتون 22 نقطة و12 متابعة كما سجل كريس بول 21 نقطة منها 19 نقطة في الربع الأخير، ليحقق فينيكس صنز الانتصار العاشر له هذا الموسم مقابل ثلاث هزائم.

وقطع دالاس مافريكس سلسلة من خمسة انتصارات متتالية لدنفر ناجتس وتغلب عليه 111 / 101 .

واستفاد دالاس مافريكس من تألق كريستابس بورزينجيس الذي سجل 29 نقطة و11 متابعة كما أضاف لوكا دونسيتش 23 نقطة و11 تمريرة حاسمة وسجل تيم هاردواي جونيور 19 نقطة منها 13 نقطة في الربع الأخير ليحقق الفريق الانتصار التاسع له هذا الموسم مقابل أربع هزائم.

أمام دنفر ناجتس فقد تلقى الهزيمة الخامسة له في الموسم مقابل تسعة انتصارات حتى الآن.

وسجل جايسون تاتوم 23 نقطة وتألق زميله دينيس شرودر في الثواني الأخيرة ليتغلب بوسطن سلتيكس على كليفلاند كافاليرز 98 / 92 .

ورفع بوسطن سلتيكس عدد انتصاراته بذلك هذا الموسم إلى سبعة مقابل سبع هزائم، بينما تلقى كافاليرز الهزيمة السادسة له مقابل تسعة انتصارات.

وحقق ديمار ديروزان أفضل رقم له هذا الموسم وسجل 38 نقطة وأضاف زميله زاك ليفين 26 نقطة ليتغلب شيكاغو بولز على لوس أنجليس ليكرز 121 / 103 .

وفي مباريات أخرى، تغلب بورتلاند تريل بليزرز على تورونتو رابتورز 118 / 113 وممفيس جريزليس على هيوستن روكتس 136 / 102 وواشنطن ويزاردز على نيو أورليانز بليكانز 105 / 100 ونيويورك نيكس على إنديانا بيسرز 92 / 84 وأتلانتا هوكس على أورلاندو ماجيك 129 / 111 وساكرامنتو كينجز على ديترويت بيستونز 129 / 107 وميامي هيت على أوكلاهوما سيتي ثاندر 103 / 90 .