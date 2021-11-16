 رئيس قطاع الشئون الثقافية بالتعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع موريتانيا - بوابة الشروق
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رئيس قطاع الشئون الثقافية بالتعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع موريتانيا

عمر فارس
نشر في: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 1:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 1:09 م

التقى الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الإثنين، بالدكتور أحمد ولد أخطيرة أمين عام وزارة التعليم العالي الموريتانية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال التعليمي والثقافي.

وأكد العزازي أهمية تطوير التعاون مع موريتانيا، من خلال تنظيم المؤتمرات والدورات التدريبية والأبحاث والإشراف العلمي، وإبرام العديد من الاتفاقيات بين الجامعات المصرية والموريتانية الحكومية والخاصة والأهلية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في هذا الصدد.

وأشاد الدكتور أحمد ولد أخطيرة أمين عام وزارة التعليم العالي الموريتانية، بمستوى التعاون القائم بين البلدين، كما ثمن الدور المصري الرائد في دعم طلاب دولة موريتانيا الدارسين في الجامعات والمعاهد المصرية، مشيدًا بالطفرة التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات، وعلى رأسها مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

 


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