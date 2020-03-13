وصول إمدادات إغاثة من الصليب الأحمر إلى مدينة خيرسون الأوكرانية بعد تحريرها

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وصلت المزيد من المساعدات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مدينة خيرسون بجنوبي أوكرانيا، والتي تم تحريرها مؤخرا من الاحتلال الروسي.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف، اليوم الأربعاء، إنها سلمت، بالإضافة إلى أشياء أخرى، إمدادات طبية لعلاج 500 جريح.

كما تم تسليم مواد لتوفير الرعاية الأساسية لألفي مريض على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة. وتم تزويد مستشفى للأمراض النفسية وجمعية الصليب الأحمر الأوكراني بالغذاء ومستلزمات النظافة. كما أرسلت اللجنة الدولية صهريج مياه إلى المدينة وخبراء لتقييم مخاطر الذخائر من مخلفات الحرب.

وتقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن أكبر التحديات تتمثل في استعادة عمل أنظمة التدفئة وإمدادات الكهرباء، وهو أمر ضروري لإعادة تفعيل أنظمة المياه الصالحة للشرب والتخلص من مياه الصرف الصحي وتشغيلها مرة أخرى.