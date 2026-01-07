بولندا تبدي انفتاحها على نشر جنود ألمان على أراضيها لتأمين هدنة في أوكرانيا

أبدى وزير الخارجية البولندي رادوسواف سيكورسكي، انفتاحه إزاء احتمال إرسال جنود من الجيش الألماني إلى بلاده لتأمين وقف إطلاق النار في أوكرانيا (المجاورة لبولندا).

وفي أعقاب مشاوراته مع نظيريه الفرنسي جان - نويل بارو والألماني يوهان فاديفول، في إطار صيغة الحوار المعروفة باسم "مثلث فايمار" في باريس، قال سيكورسكي، مساء اليوم الأربعاء، إن جنود الجيش الألماني يشاركون بالفعل منذ سنوات في مهام مختلفة داخل بولندا، وإن وجودهم على الأراضي البولندية ليس بالأمر الجديد.

وأضاف سيكورسكي، أن جنرالًا ألمانيًا كان قاد خلال مناورة مشتركة في بولندا قبل عدة سنوات لواءً مدرعًا بولنديًا.

وفي المقابل، قاد جنرال بولندي لواءً ألمانيًا.

ووجّه الوزير البولندي، شكره الصريح لبرلين على وجود جنود ألمان العام الماضي لتأمين المطار القريب من مدينة رجيشوف في جنوب شرق بولندا، وهو مطار ذو أهمية كبيرة لدعم أوكرانيا.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ألمح مساء أمس الثلاثاء، للمرة الأولى، إمكانية مشاركة الجيش الألماني في مهمة لحفظ السلام، ليس داخل أوكرانيا نفسها، بل على أراضٍ مجاورة تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) قرب الحدود الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية البولندي، إن عدة دول وفي مقدمتها فرنسا أبدت بالفعل استعدادها لاتخاذ إجراءات تحضيرية في بولندا حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا وإطلاق مهمة لمراقبة السلام.

وأضاف أن المشاورات الملموسة بشأن ذلك ستُدار لاحقًا من قبل هيئات الأركان العامة للدول المعنية.