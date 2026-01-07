مراسل أكسيوس: ترامب قد يعلن الأسبوع المقبل الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مراسل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي باراك رافيد نقلا عن مسئولين أمريكيين ومصدرين مطلعين إنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل عن مجلس السلام لغزة.

وأضاف مراسل أكسيوس أن الخطوة تأتي كجزء من المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

من جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توصل إلى تفاهم مع الإدارة الأمريكية يقضي بالتقدم نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتتضمن المرحلة الثانية من اتفاق غزة تشكيل قوة استقرار دولية تكون مسؤولة عن الأمن.

كما تتضمن هذه المرحلة تدشين مجلس سلام لم يُعلن بعد عن أعضائه.