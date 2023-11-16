السجن 7 أعوام لمتهمين بقتل شخص في الشارع بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، كل من: "م.ع.م"، عاطل، و"م.م.ع"، طالب، بالسجن المشدد لمدة 7 أعوام، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة؛ لاتهامهما بقتل "ع.م.ق"، عاطل، وذلك في القضية المقيدة برقم 19116 لسنة 2023 جنايات الدخيلة.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، اخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة؛ يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين 3 أشخاص أسفرت عن مقتل أحدهما، وذلك في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه وعلى أثر خلافات سابقة بين المتهمين والمجني عليه، وحال سيرهما في الطريق العام أبصرا الأخير يسير بمفرده، فانقضوا عليه بالأسلحة البيضاء، مسددين له عدة طعنات نافذة في مناطق متفرقة من الجسد، أحدثت له إصابات أودت بحياته في الحال ولاذا بالهرب.

وأشارت التحقيقات إلى أنه وبتقنين الإجراءات وترصد تحركات المتهمين، تم إلقاء القبض عليهما، وباقتيادهما إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهتهما أقرا بالواقعة، وبتطوير مناقشتهما أرشدا عن مكان تخلصهما من السلاح الأبيض المستخدم في الحادث.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة قررت حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات، وبإحالتهما إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقهما حكمها المقدم.