 موزمبيق تسقط بوتسوانا في عقر دارها بفوز مثير في تصفيات كأس العالم 2026 - بوابة الشروق
الخميس 16 نوفمبر 2023 10:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

موزمبيق تسقط بوتسوانا في عقر دارها بفوز مثير في تصفيات كأس العالم 2026

د ب أ
نشر في: الخميس 16 نوفمبر 2023 - 10:36 م | آخر تحديث: الخميس 16 نوفمبر 2023 - 10:36 م

اقتنص منتخب موزمبيق فوزا ثمينا ومثيرا 3 / 2 من ملعب مضيفه منتخب بوتسوانا، اليوم الخميس، بالجولة الأولى في المجموعة السابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبادر المنتخب الموزمبيقي بالتسجيل من خلال كليسيو باكوي في الدقيقة 14، قبل أن يضيف زميله ستانلي راتيفو الهدف الثاني في الدقيقة 52.

وقلص المنتخب البوتسواني الفارق عقب تسجيل مولاودي تلهاليفانج الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 74، لكن منتخب موزمبيق سرعان ما عزز تقدمه بهدف ثالث حمل توقيع جوناثان مويومو في الدقيقة 75.

وأشعل منتخب بوتسوانا المباراة من جديد في اللحظات الأخيرة، بعدما أحرز نجيلي الهدف الثاني في الدقيقة 85، ليحاول لاعبوه إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء ولكن دون جدوى.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك