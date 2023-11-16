موزمبيق تسقط بوتسوانا في عقر دارها بفوز مثير في تصفيات كأس العالم 2026

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اقتنص منتخب موزمبيق فوزا ثمينا ومثيرا 3 / 2 من ملعب مضيفه منتخب بوتسوانا، اليوم الخميس، بالجولة الأولى في المجموعة السابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبادر المنتخب الموزمبيقي بالتسجيل من خلال كليسيو باكوي في الدقيقة 14، قبل أن يضيف زميله ستانلي راتيفو الهدف الثاني في الدقيقة 52.

وقلص المنتخب البوتسواني الفارق عقب تسجيل مولاودي تلهاليفانج الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 74، لكن منتخب موزمبيق سرعان ما عزز تقدمه بهدف ثالث حمل توقيع جوناثان مويومو في الدقيقة 75.

وأشعل منتخب بوتسوانا المباراة من جديد في اللحظات الأخيرة، بعدما أحرز نجيلي الهدف الثاني في الدقيقة 85، ليحاول لاعبوه إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء ولكن دون جدوى.