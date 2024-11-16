تظاهر محتجون في عواصم كبرى ومدن عديدة حول العالم اليوم السبت للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة ولبنان، ومنع إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، كما دعوا إلى رفع الحصار عن القطاع وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة بدعم أميركي للشهر الـ14 على التوالي، وبلغ عدد الشهداء 43 ألفا و799، والجرحى 103 آلاف و601، وفقا لتقرير وزارة الصحة في القطاع اليوم السبت، بحسب موقع "الجزيرة.نت "الإخباري.

كما يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان، حيث قالت وزارة الصحة مساء أمس الجمعة إن هناك "3445 شهيدا و14599 مصابا منذ بدء العدوان".

بريطانيا



تظاهر المئات في شوارع العاصمة لندن للمطالبة بوقف ما وصفوه بالتواطؤ البريطاني في الإبادة الجماعية التي تجري في غزة. ونظم المظاهرة تحالف يضم أكثر من 60 من منظمات "العدالة المناخية"، لتتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في أذربيجان.

وسار المتظاهرون أمام مقر شركة النفط البريطانية العملاقة "بي بي" التي يتهمونها بمد إسرائيل بنحو 30% من النفط الذي تستخدمه لتشغيل آليات الجيش الإسرائيلي وطائراته في الحرب على غزة ولبنان.

وفي مانشستر، شارك المئات في مظاهرة جابت شوارع المدينة حاملين أعلام فلسطين ولبنان. وطالب المتظاهرون الحكومة البريطانية بالضغط من أجل وقف الحرب، والامتناع عن تسليح إسرائيل ودعمها.

الولايات المتحدة



اعتقلت السلطات متظاهرين متضامنين مع فلسطين، إثر احتجاجهم، أمس الجمعة، عند مدخل مبنى صحيفة نيويورك تايمز للتنديد بسياسة الصحيفة في تغطية الحرب على غزة.

وأظهرت مشاهد متداولة المتظاهرين وهم يتجمعون أمام مبنى الصحيفة بمنطقة مانهاتن في نيويورك، حيث رفع بعضهم لافتات تقول "نيويورك تايمز الكاذبة.. أنت من أضرمتِ النيران في فلسطين".

فرنسا



خرجت مظاهرة في ساحة الباستيل بالعاصمة باريس للتنديد بقتل إسرائيل المئات من مقدمي الرعاية الصحية من أطباء وممرضين ومسعفين في غزة. واستنكر المتظاهرون تدمير القوات الإسرائيلية للمستشفيات، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.

وهتف المتظاهرون بشعارات تطالب الدول الغربية، وعلى رأسها فرنسا، بتحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في حماية الشعبين الفلسطيني واللبناني، وفرض عقوبات رادعة على إسرائيل، لحملها على وقف الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين ولبنان.

ألمانيا



خرجت مظاهرة في العاصمة برلين تضامنا مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، تحت شعار "أوقفوا حرب الإبادة".

الدنمارك



تظاهرت حشود في العاصمة كوبنهاغن احتجاجا على الحرب المستمرة على غزة ولبنان، وطالب المتظاهرون الذين حملوا الأعلام الفلسطينية واللبنانية بوقف الإبادة ورفع الحصار عن القطاع وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري.

البرازيل



تظاهر ناشطون في مدينة ريو دي جانيرو تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وذلك قبيل قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها المدينة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.