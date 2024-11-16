نقابة الأطباء: نتحفظ على الإجراءات التي اتخذت تجاه الطبيبة وسام شعيب

قال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن النقابة لم تبدأ التحقيق مع الطبيبة وسام شعيب صاحبة الفيديو الذي أثار جدلًا واتهمت على إثره بإفشاء أسرار المرضى.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الجمعة، أن كل ما قالته النقابة؛ أنها تلقت شكاوى أحيلت إلى لجنة التحقيق كمسألة تأديبية خاصة بالنقابة، لكن لا علاقة لها بما يحدث في النيابة العامة.

وتابع: «ما يحدث في النيابة العامة لا يزال نتعرف عليه، ونحن متحفظون على بعض الإجراءات التي من شأنها تقييد حريتها بدون ما نفهم إيه السبب أو الداعي، نرجو أن يتم انتهاء الحبس الاحتياطي للأطباء في قضايا المهنة والمسئولية الطبية، وهو ما طالبنا به بقانون المسئولية الطبية».

وأوضح أن النقابة تستفهم عن موقف الطبيبة، وسندافع عنها لو تبين لنا أن هناك إجراءات تمت معها غير متناسبة مع المسألة التي وضعت فيها.

واستكمل: «لغاية الآن، نرى أن الإجراءات التي تمت معها قاسية جدًا، هل هناك أشياء أخرى لم نطلع عليها ربما تبرر هذا الإجراء؟ لا نعلم، لكن إلى الآن؛ مسألة الحبس الاحتياطي وتوجيه هذه التهم الكبيرة جدًا بحقها، بالنسبة لنا شيء لا نزال نحتاج إلى فهمه».