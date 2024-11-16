 شي جين بينج: الصين ستستضيف قمة آبيك في 2026 - بوابة الشروق
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شي جين بينج: الصين ستستضيف قمة آبيك في 2026

د ب ا
نشر في: السبت 16 نوفمبر 2024 - 9:08 م | آخر تحديث: السبت 16 نوفمبر 2024 - 9:08 م

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج أن بلاده ستستضيف قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في عام 2026، وهو ما سيجمع قادة مجموعة الـ 21 دولة أعضاء في المنظمة، بمن فيهم ربما الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة.

وأدلى شي بهذه التصريحات اليوم السبت خلال قمة أبيك في بيرو، حيث من المقرر أن يلتقي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت لاحق من اليوم، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقال شي: "تتطلع الصين لتعميق التعاون مع دول أبيك"، وفقا لما نقله تلفزيون الصين المركزي الحكومي.


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