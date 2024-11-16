أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الجمعة، أن كارولين ليفيت ستشغل منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض عندما يتولى منصبه رسمياً في يناير.

فيما قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، الجمعة، إن رئيس شركة النفط الصخري الأمريكية كريس رايت هو المرشح الأوفر حظاً لمنصب وزير الطاقة في إدارة الرئيس المنتخب ترامب، وهو الدور الذي من شأنه أن يضع رجل النفط في قلب حملة الإدارة الأميركية الجديدة لتخفيف القيود المفروضة على صناعة الوقود الأحفوري.

ونقلت الصحيفة عن 4 أشخاص مطلعين عن عمل الفريق الرئاسي الانتقالي لترمب، أن رايت، الرئيس التنفيذي لمجموعة خدمات حقول النفط Liberty Energy، سرعان ما أصبح المرشح الأكثر ترجيحًا لهذا المنصب، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وأضافت المصادر، أن قائمة المرشحين للمنصب شملت أيضاً راي واشبورن، رئيس سلسلة محطات البنزين Sunoco، وبول دبار، المدير التنفيذي للتكنولوجيا الذي يقود فريق ترامب الانتقالي لأدوار الطاقة.

كما أعلن ترامب عن اختيار دوج بورجوم مرشحاً لمنصب وزير الداخلية، ورئيساً للمجلس الوطني للطاقة.



وكان ترامب قد أعلن عن تعيين موظفين إضافيين في البيت الأبيض، إذ سيعمل ستيفن تشيونج كمساعد للرئيس ومديراً للاتصالات، وسيرجيو جور كمساعد للرئيس ومديراً لمكتب شؤون الموظفين الرئاسي.

وكان تشيونج مدير الاتصالات في حملة ترامب-فانس الرئاسية لعام 2024، وخدم سابقاً في البيت الأبيض كمدير للاستجابة الاستراتيجية، فيما عمل جور رئيس تنفيذي لشركة "Winning Team Publishing"، كما كان يدير لجنة العمل السياسي المؤيدة لترمب “Right For America”.

وقال ترامب: "لقد كان ستيفن تشيونج وسيرجيو جور مستشارين موثوقين منذ حملتي الرئاسية الأولى في 2016، واستمرا في دعم مبادئ (أمريكا أولاً) طوال فترة ولايتي الأولى وصولاً إلى انتصارنا التاريخي في 2024.. يسعدني انضمامهما إلى فريقي في البيت الأبيض بينما نعمل معاً لجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".