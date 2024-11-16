 فرنسا: ابن يحتجز موظفين رهائن في مطعم والده وسط استنفار أمني - بوابة الشروق
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فرنسا: ابن يحتجز موظفين رهائن في مطعم والده وسط استنفار أمني

هايدي صبري
نشر في: السبت 16 نوفمبر 2024 - 5:14 م | آخر تحديث: السبت 16 نوفمبر 2024 - 5:14 م

ذكرت صحفية "لوفيجارو" الفرنسية أن ابن مالك مطعم "أوليفييه" في إيسي ليه مولينو، قرب باريس، احتجز عدداً من الموظفين كرهائن بعد أن تحصن داخل المكان.

وأكدت فرقة الإطفاء والاغاثة الباريسية (BSPP) لوكالة الأنباء الفرنسية، أن الحادث وقع ظهر اليوم، حيث أقدم الرجل، الذي يحمل سكيناً، على احتجاز ثلاثة أو أربعة موظفين.

وأوضحت مصادر شرطية لصحيفة لو فيجارو أن الرجل أعرب عن رغبته في الانتحار، وأنه غير معروف لدى السلطات الأمنية. في الوقت نفسه، تم إرسال مفاوض من فرقة البحث والتدخل (BRI) إلى الموقع للتعامل مع الوضع.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن محيط المطعم يشهد انتشاراً أمنياً مكثفاً، على بعد أمتار قليلة من الطريق الدائري الباريسي، بينما لا يوجد أي زبائن داخل المطعم وقت الحادث.

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