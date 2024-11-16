الصحة اللبنانية: هجمات إسرائيلية تقتل مسعفَين اثنين في جنوب لبنان

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، بأن هجمات إسرائيلية على بلدتين في جنوب لبنان أسفرت عن سقوط اثنين من المسعفين على الأقل، مع استمرار القصف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت لليوم الخامس على التوالي.

وأسفرت الهجمات الجوية عن سقوط أحد المسعفين في بلدة برج رحال في صور بجنوب لبنان. فيما أدّت غارات على فريق إسعاف في بلدة كفر تبنيت إلى سقوط مسعف آخر وإصابة 4، إضافة إلى اعتبار اثنين من المسعفين في عداد المفقودين، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وشنت إسرائيل 9 غارات جوية على الأقل على الضاحية الجنوبية لبيروت. ولم تعلن السلطات اللبنانية حتى الآن أعداد الضحايا والمصابين جراء تلك الهجمات.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هجماته استهدفت بنية تحتية لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية.