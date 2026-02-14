برشلونة يقدم شكوى رسمية للاتحاد الإسباني بسبب التحكيم

أرسل نادي برشلونة، اليوم السبت 14 فبراير، رسالة رسمية إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، موجهة إلى رئيس الاتحاد، ورئيس اللجنة الفنية للحكام، ومسؤول تقنية الفيديو VAR، ومدير الاستشارات القانونية، أعرب فيها النادي عن قلقه العميق إزاء غياب توحيد المعايير التحكيمية في المباريات.

وأشار النادي في الوثيقة إلى عدة نقاط رئيسية:

1. غياب التناسق في القرارات التأديبية

شكى برشلونة من وجود قرارات متباينة تجاه أحداث مشابهة، خصوصًا في العقوبات التأديبية، ما يخلق شعورًا بتطبيق مزدوج للمعايير، ويتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة والأمن القانوني التي يجب أن تحكم المنافسة.

2. تناقض المعايير في حالات اليد

أوضح النادي وجود تفاوت في تفسير لمسات اليد داخل منطقة الجزاء، حتى في المباريات التي أدارها نفس الحكام، ما يعزز الانطباع بالتحكيم العشوائي وغياب التنبؤ بتطبيق اللوائح.

3. تراكم الأخطاء التحكيمية الكبيرة

أشار برشلونة إلى تكرار الأخطاء التحكيمية الجسيمة على مدار الموسم، والعديد منها كان حاسمًا وضارًا بالنادي، ما يؤثر مباشرة على نزاهة المنافسة ويزيد من فقدان الثقة.

4. تطبيق شفاف لتقنية VAR

أعرب النادي عن شكوكه بشأن استخدام التقنية وتطبيقها الصحيح، خصوصًا في القرارات الدقيقة جدًا التي لم تصاحبها تفسيرات فنية واضحة، كما انتقد نقص الشفافية في إدارة ونشر تسجيلات VAR.

5. معايير مراجعة القرارات على شاشة المراقبة

تساءل النادي عن غياب معايير واضحة وموحدة عند إرسال الحكام لمراجعة اللقطات على الشاشة، ما يخلق شعورًا بعدم الأمان وعدم المساواة في اتخاذ القرار.

وأكد برشلونة أن هذه المبادرة لا تهدف إلى التشكيك في مهنية الحكام، بل مطالبة بمراجعة عاجلة للمعايير المتبعة لضمان:

توحيد القرارات التحكيمية

المساواة بين الأندية

مصداقية وسمعة المنافسات

كما طالب النادي بنشر كامل تسجيلات VAR، سواء تمت مراجعتها على أرض الملعب أم لا، كخطوة ضرورية للشفافية والتثقيف التحكيمي.

وأخيرًا، اقترح برشلونة وضع مدونة أو لائحة تأديبية خاصة بالحكام تحدد عواقب واضحة وعلنية في حال وقوع أخطاء جسيمة أو إهمال، لتعزيز الثقة بالنظام التحكيمي، مؤكدًا أن المبادرة لا تهدف فقط لحماية مصالحه، بل لتعزيز سير المنافسة بشكل عادل وشفاف لجميع الأندية، ومنع تكرار مثل هذه الحالات.

وشدد النادي على ضرورة دراسة مطالبه بجدية، واتخاذ إجراءات ملموسة لضمان عدم تكرار هذه الحالات في المستقبل.