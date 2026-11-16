جاريث بيل يقترب من الاستحواذ على إشبيلية الإسباني

دخل الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد السابق، دائرة المهتمين بالاستحواذ على نادي إشبيلية الإسباني، بعدما تولى مهمة المستشار لأحد الصناديق الاستثمارية التي تسعى لشراء النادي الأندلسي، وفقًا لما أوردته صحيفة «إل كونفيدينسيال» الإسبانية.

وبحسب التقارير، يعمل الصندوق بالتعاون مع شركة تابعة للشقيقين السعوديين منصور وحيدر سيد، على دراسة الاستحواذ على حصة تصل إلى 85% من أسهم إشبيلية، في صفقة تتولى مؤسسة «جولدمان ساكس» الإشراف عليها.

وتُقدر القيمة السوقية للنادي بنحو 500 مليون يورو، وسط تحركات من المساهمين لحسم هوية المشتري قبل نهاية العام الجاري، حيث من المنتظر تقديم عروض أولية غير ملزمة قبل منتصف ديسمبر المقبل، وفقًا لشبكة «ABC».

وسبق للصندوق الذي يقدم له جاريث بيل الاستشارات أن أبدى اهتمامه بشراء إشبيلية خلال الصيف الماضي، بعد تعثر المفاوضات مع سيرجيو راموس، الذي سبق أن تقدم بعرض للاستحواذ على النادي.

ومن المنتظر اختيار ثلاثة مستثمرين للانتقال إلى المرحلة النهائية من المفاوضات، على أن يتم تحديد المشتري بحلول نهاية عام 2026، مع استكمال إجراءات الصفقة خلال الأشهر الأولى من عام 2027.

وتأتي هذه التحركات في ظل الأزمة المالية التي يواجهها إشبيلية، إذ تقدر ديونه الصافية بنحو 60 مليون يورو، إلى جانب حاجته لزيادة رأس المال بما لا يقل عن 80 مليون يورو، فضلًا عن توقعات بتسجيل خسائر تصل إلى 27.4 مليون يورو خلال السنة المالية 2025-2026.