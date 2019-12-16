المتظاهرون ينددون بقرار الرئيس اللبناني بإرجاء «الاستشارات النيابية» إلى الخميس

ندد المتظاهرون اليوم الاثنين بقرار الرئيس اللبناني ميشال عون بتأجيل مشاورات المشاورات لتسمية رئيس وزراء جديد بناء على طلب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري ، المرشح الوحيد لهذا المنصب.

كانت الرئاسة اللبنانية قد اعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين أن الرئيس ميشال عون أرجأ الاستشارات النيابية، المعنية بتكليف رئيس للحكومة اللبنانية القادمة، إلى الخميس القادم.

وذكرت الرئاسة، على حسابها على موقع تويتر: "الرئيس عون تجاوب مع تمني (رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد) الحريري تأجيل الاستشارات النيابية إلى الخميس لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة".

وهتف المتظاهرون في وسط بيروت قائلين "لا نريد أيًا منكم ، بمن فيهم الحريري".

ووقف عشرات المحتجين بالقرب من شارع يؤدي إلى مجمع الحريري السكني في وسط بيروت وهم يلوحون بالأعلام اللبنانية. أقامت شرطة مكافحة الشغب أسوارًا شائكة على الطرق المؤدية إلى السكن وشكلت حاجزًا إنسانيًا لمنع المتظاهرين من الاقتراب.

وكتب على لافتة أحد المتظاهرين "نحن لا نثق بأي منكم".

وتجمع المتظاهرون المناهضون للحكومة مساء الاثنين لرفض ترشيح الحريري ، مطالبين بترشيح "مستقل" بدلاً من ذلك.

ودعا المتظاهرون إلى تشكيل حكومة من التكنوقراط بدلاً من السياسيين من الطبقة الحاكمة ، للمساعدة في إنعاش اقتصاد البلاد المدمر.

وتجتاح لبنان احتجاجات بالشوارع منذ منتصف شهر أكتوبر وتسببت الاضطرابات الاقتصادية والسياسية هناك في أسوأ أزمة في لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و 1990، ودفعت الاحتجاجات رئيس الوزراء سعد الحريري إلى الاستقالة في 29 أكتوبر.

وفقًا لمصدر مقرب من الحريري ، "الساعات الـ 72 القادمة ستكون حاسمة" - لا يزال رئيس الوزراء السابق يصر على تشكيل حكومة خبراء.

وقال المصدر إنه إذا لم يستطع الحريري تأمين مطلبه ، فمن المحتمل أن يقول "ابحث عن شخص آخر لرئاسة الحكومة".

وكان من المتوقع تعيين الحريري كرئيس للوزراء خلال المشاورات التي كانت مقررة اليوم الاثنين في القصر الرئاسي.

جاء طلب الحريري بالتأجيل بعد أن قررت كتلتان برلمانيتان مسيحيتان رئيسيتان عدم دعمه ، وهو ما كان سيؤثر على عدد الأصوات التي كان من المتوقع أن يحصل عليها.

وقال منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان يان كوبيس إن التأجيل محفوف بالمخاطر وسط اقتصاد ينهار.

وكتب كوبيس في تغريدة: "من الضروري إجراء تحقيق في الحوادث وكذلك استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة ، من اجل منع الانزلاق نحو سلوك أكثر عدوانية ومواجهة للجميع".

من المقرر أن يجري الرئيس عون محادثات مع مختلف الكتل البرلمانية بعد ليلتين من الاشتباكات بين المتظاهرين المناهضين للحكومة وشرطة مكافحة الشغب.

واندلعت اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين في وسط بيروت بعد أن ألقى المتظاهرون الحجارة على الشرطة وحاولوا كسر الحواجز المحيطة بمبنى البرلمان.

وقالت شرطة الأمن الداخلي في بيان إن 27 من ضباط الشرطة ، بالإضافة إلى ضابطين ، أصيبوا مساء أمس الأحد.

وقال متظاهرون إن العشرات عانوا من مشاكل في التنفس جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع وكذلك إصابات متوسطة نتيجة استخدام القوة المفرطة من قبل شرطة مكافحة الشغب.

وذكر محتجون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن العنف تم تنفيذه "من قبل متسللين ينتمون إلى الجماعتين الشيعيتين ، حزب الله وحركة أمل".

ووفقا للدستور اللبناني، يتعين على الرئيس التشاور مع الكتل البرلمانية قبل أن يكلف رئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة.كما ينص الدستور أيضا على أن يكون الرئيس مسيحيًا مارونيًا ، ورئيس الوزراء مسلمًا سنيًا ورئيس البرلمان مسلمًا شيعيا.