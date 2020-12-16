تراجع الصادرات اليابانية للشهر الـ 24 على التوالي في نوفمبر

ذكرت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء أن قيمة الصادرات اليابانية انخفضت بنسبة 2ر4% على أساس سنوي إلى 1ر6 تريليون ين (59 مليار دولار) في نوفمبر، حيث أدت جائحة كورونا إلى خفض الطلب في أنحاء كثيرة من العالم.

وتمثل القراءة تراجعا للشهر الرابع والعشرين على التوالي، بحسب تقرير أولي صادر عن وزارة المالية.

ومع ذلك، ارتفعت الشحنات إلى الصين ، أكبر شريك تجاري لليابان ، بنسبة 8ر3% عن العام السابق لتصل إلى 36ر1 تريليون ين، في زيادة للشهر الخامس على التوالي، في حين زادت الواردات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 7ر6% لتصل إلى 68ر1 تريليون ين.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 5ر2% إلى 18ر1 تريليون ين في أول هبوط منذ ثلاثة أشهر.

وانخفض إجمالي واردات اليابان بنسبة 1ر11% إلى 75ر5 تريليون ين، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 8ر366 مليار ين.