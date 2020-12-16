نائب رئيس المفوضية الأوروبية: لقاح كورونا سيكون هدية الكريسماس للأوروبيين

قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس، في مقابلة اليوم الأربعاء، إن اللقاح ضد مرض كوفيد-19 سوف يكون "هدية عيد الميلاد" لجميع الأوروبيين.



وجاءت تصريحات شيناس بعد يوم من إعلان وكالة الأدوية الأوروبية "إيما"، أنها سوف تقدم موعد الموافقة على لقاح فايزر-بيونتك إلى 21 ديسمبر.



وصرح المسؤول في الاتحاد الأوروبي -58 عاما- لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية: "سوف يكون اللقاح هدية الكريسماس لجميع مواطني قارتنا".



وأضاف شيناس، أنه بعد موافقة وكالة إيما، سوف تعمل المفوضية الأوروبية "بسرعة تفوق سرعة الصوت" لإعطاء الضوء الأخضر الخاص بها للقاح، وهو ما قد يتم في غضون يومين من الموافقة.



وأردف: "سوف ننجز في غضون يومين العمل الذي يستغرق عادة شهرين"، مضيفا أن هذا سوف يسمح لدول الاتحاد الأوروبي بالبدء في التطعيم من 26 ديسمبر تقريبا.



وقالت كل من إيطاليا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورج وسويسرا أمس الثلاثاء إنها سوف تنسق إطلاق برامج التطعيم الخاصة بها.



وأعلن شيناس أن المفوضية سوف تطلق حملة إعلامية لدعم حملات التطعيم، مشيرا إلى أنه مستعد لتحدي المتشككين بشأن الفيروس شخصيا.



وقال: "لقد أصبت بكوفيد في أكتوبر.. إذا كان هناك من لا يثق في وجود الفيروس، أرسلوهم إلى وسوف أخبرهم بما يعنيه مصارعة هذا المرض بقوة في سرير المستشفى".