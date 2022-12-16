وزير الداخلية الأردني: مقتل العقيد الدلابيح لن يمر بدون عقاب

أكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، أن جريمة مقتل العقيد عبدالرزاق عبدالحافظ الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان لن تمر بدون عقوبة، مشدد على أن الأجهزة الأمنية تبذل كل جهودها لضبط الجاني في أسرع وقت.

وأضاف الفراية خلال مؤتمر صحفي: "شاهدنا في الأيام الماضية تطورا كبيرا في أعمال العنف بما في ذلك إضرام النار بمؤسسات عدة"، بحسب ما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وتابع: "سنتخذ إجراءات أمنية مشددة وسيتم تعزيز القوات الأمنية في المناطق التي تشهد احتجاجات".

كانت السلطات الأردنية قد أعلنت في وقت سابق، مقتل ضابط شرطة رفيع المستوى فى اشتباكات مع محتجين فى مدينة معان بجنوب البلاد خلال احتجاجات على زيادة أسعار الوقود امتدت إلى عدة مدن فى أنحاء المملكة.

ونعت مديرية الأمن العام مقتل العقيد عبدالرزاق عبدالحافظ الدلابيح، نائب مدير شرطة محافظة معان، «إثر تعرضه للإصابة بعيار نارى فى منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون فى منطقة الحسينية فى محافظة معان».

وأضافت فى بيان: «سنضرب بيد من حديد على كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة ويهدد أمن الوطن والمواطن»، وفقا لوكالة رويترز.

وذكر شهود أن موكبا طويلا من العربات المدرعة شوهد يدخل معان، بينما تم إرسال تعزيزات إلى الحى الذى قُتل فيه ضابط الشرطة.

وتعرض الضابط لإطلاق نار من مهاجمين مجهولين أثناء الاشتباكات فى منطقة الحسينية فى معان.