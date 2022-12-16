سبورتنج يكتب التاريخ بتأهله لنهائي بطولة إفريقيا لسيدات السلة

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حقق الفريق الأول لسيدات كرة السلة بنادي سبورتنج بقيادة المدير الفني محمد حورس إنجازًا تاريخيًا بوصوله للمباراة النهائية ببطولة إفريقيا للأندية، والمقامة حاليًا في موزمبيق.

وصعد الفريق السكندري إلى المباراة النهائية، بعد الفوز على إنتر كلوب الأنجولي "الأكثر تتويجًا بالبطولة" بنتيجة 100–82.

ودخل سبورتنج السكندري التاريخ، حيث أصبح أول نادي مصري يتأهل للمباراة النهائية ببطولة إفريقيا لسيدات كرة السلة.

كما أصبح أول نادي عربي يصل لنهائي البطولة منذ عام 1995، عندما تأهل الملعب التونسي إلى المباراة النهائية وتوج باللقب.

ومن المقرر أن يلتقي سبورتنج في المباراة النهائية مع كوستا دو سول الموزمبيقي غدًا السبت.

وتضم قائمة سبورتنج في بطولة إفريقيا 11 لاعبة هن، أسرار ماجد وهاجر عامر وريم موسى ومنار يوسف وندى الغايش ونورهان أحمد ونادين ياسر وهنا عبد العال وفاطمة علي والأمريكيتان شايلا كوبر وسيرا ديلارد.