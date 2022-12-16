الهلال يفوز على الباطن بثلاثية في الدوري السعودي

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تغلب فريق الهلال على ضيفه الباطن 3 /1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من دوري روشن (الدوري السعودي للمحترفين).

وانتظر الهلال حتى الدقيقة 48 ليسجل هدف التقدم عبر جانج هيون سو، قبل أن يدرك يوسف فواز التعادل للباطن في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 79 سجل أوديون إيجالو الهدف الثاني للهلال، قبل أن يضيف كاريلو الهدف الثالث من ضربة جزاء.

وشهدت المباراة إهدار كل من أوديون إيجالو وصالح الشهري، لاعبا الهلال، لركلتي جزاء في الدقيقتين التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، و87.

ورفع الهلال رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الباطن عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر (قبل الأخير).