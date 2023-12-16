 كاملة أبو ذكري: جعفر العمدة حقق نجاحا كبيرا في الشارع.. ومحمد مضان شاطر - بوابة الشروق
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كاملة أبو ذكري: جعفر العمدة حقق نجاحا كبيرا في الشارع.. ومحمد مضان شاطر

مصطفى الجداوي
نشر في: السبت 16 ديسمبر 2023 - 12:05 ص | آخر تحديث: السبت 16 ديسمبر 2023 - 12:05 ص

أكدت المخرجة كاملة أبو ذكري، أنها في رمضان الماضي تابعت مسلسل جعفر العمدة، موضحة أنه حقق نجاحا كبيرا جدًا في الشارع، وسر النجاح في حرفة محمد سامي وشطارة وموهبة الفنان محمد رمضان، وباقي الممثلين في المسلسل.

وأضافت "أبو ذكري"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن حكاية جعفر العمدة كانت مختلفة وبها انتظار لكل حلقة، مشددة على أنها كانت تريد مشاهدة المسلسل وجميع حلقاته، وأنها تحب الفنان الشاب أحمد داش والمستقبل أمامه كبير.

وأوضحت أن المخرج محمد سامي، موهوب وهذا النجاح ليس من فراغ أو صدفة وله شخصية وأسلوبه وطريقته الجيدة، قائلة إن "جعفر العمدة" كان مسليا ومشوقا للجميع.


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