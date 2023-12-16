تشاد تعلن 4 دبلوماسيين سودانيين أشخاصا غير مرغوب فيهم

أعلنت حكومة تشاد، اليوم السبت، 4 دبلوماسيين سودانيين أشخاصا غير مرغوب فيهم وأمرتهم بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة.

وأضافت الحكومة في بيان، أنها اتخذت تلك الخطوة بسبب ما وصفتها بأنها "تصريحات خطيرة" لمسؤولين سودانيين اتهموها بالتدخل في الصراع في السودان، وفقا لوكالة رويترز.

وفي 27 نوفمبر الماضي، اتهم مساعد القائد العام للجيش السوداني وعضو مجلس السيادة ياسر العطا تشاد بفتح مطاراتها لنقل دعم إماراتي بالسلاح والذخيرة لصالح قوات الدعم السريع.

وقال وزير الخارجية السوداني في مقابلة مع تلفزيون السودان، الإثنين، إن "تشاد استدعت سفيرنا وطلبت الاعتذار عن تصريحات الفريق العطا خلال ثلاثة أيام، وهددت بأنها تعطي السودان فرصة ثلاثة أيام وإذا لم يعتذر فإنها ستتخذ من الإجراءات ما تراه مناسبا. ونحن لن نعتذر. اتهاماتنا لم تأت من فراغ"، وفقا لوكالة "السودان تربيون".

يذكر أن الحكومة الإماراتية كانت طلبت من السفير السوداني مغادرة الملحق العسكري ونائبه والملحق الثقافي مغادرة أراضيها، وعلى إثر ذلك قرر السودان إبعاد 15 دبلوماسيا إماراتيا من أراضيه.