أصدرت إدارة مستشفى دمياط التخصصي، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة في وزارة الصحة، بيانا بعنوان «اهتمينا براحتك وصحتك» أكدت فيه توفير كل أشكال العلاج الطبيعي، والتأهيل داخل قسم العلاج الطبيعي في مستشفى دمياط التخصصي.

وأوضح الدكتور وليد أبو الخير، مدير مستشفى دمياط التخصصي، أن الخدمات التي يقدمها قسم العلاج الطبيعي هي: العلاج الطبيعي لأمراض وجراحات العظام، تأهيل حالات خشونة وتيبس المفاصل، وتأهيل حالات ما بعد جراحات اليد، تأهيل حالات قبل وبعد جراحات تغيير المفاصل.

كما تتضمن تأهيل حالات الكتف المتجمد، وتأهيل حالات الانحناء الجانبي والأمامي للعمود الفقري، والعلاج الطبيعي لللاصبات الرياضية، وتأهيل إصابات الركبة، رباط صليبي - غضروف هلالي، قبل وبعد الجراحات.

وتتضمن كذلك تأهيل حالات تمزق العضلات والأربطة، وتأهيل حالات التهابات الأوتار، والعلاج الطبيعي للأمراض وجراحات المخ والأعصاب، وتأهيل حالات الشلل وجلطات المخ، وتأهيل حالات اختناقات الأعصاب، وتأهيل حالات الانزلاق الغضروفي وانزلاق الفقرات، وتأهيل حالات ضمور العضلات، والعلاج الطبيعي لأمراض الأطفال، وتأهيل حالات الشلل الدماغي بأنواعه، وتأهيل حالات التأخر الحركي، وتأهيل حالات ملخ الولادة، وتأهيل حالات متلازمة داون.

وأضاف أبو الخير، أن مواعيد زيارة العيادات كالتالي: أيام السبت والثلاثاء للرجال، وأيام الأحد والأربعاء للسيدات، وأيام الاثنين والخميس للأطفال، وذلك تحت اشراف الدكتورة نسمه شعلان رئيس قسم العلاج الطبيعي في المستشفى.