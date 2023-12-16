الاتحاد المسيحي الألماني يبدي تحفظه حيال تعديل آلية كبح الديون

أبدى ماتياس ميدلبرج نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي المعارض في ألمانيا موقفا متحفظا حيال تعديل آلية كبح الديون وفقا لتقلبات الحالة الاقتصادية.

يذكر أن الاتحاد المسيحي الذي يجمع بين الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، يتزعم المعارضة في ألمانيا.

وفي تصريحات لوكالة (د.ب.أ)، قال ميدلبرج اليوم السبت إن " آلية كبح الديون الآن ليست متحجرة بل إن لديها مكونين من مكونات المرونة أحدهما هيكلي والآخر متعلق بالحالة الاقتصادية".

وأضاف ميدلبرج أن هذين المكونين سمحا على سبيل المثال بديون جديدة متوافقة مع الدستور وبقيمة تزيد عن 20 مليار يورو في موازنة 2024، واستطرد الخبير في الماليات والميزانيات :" ولهذا السبب فإننا ننظر إلى إدخال المزيد من المرونة على آلية كبح الديون بأقصى قدر من التحفظ".

وقال ميدلبرج: "يجب على الدولة من حيث المبدأ أن تدبر أمورها بالأموال التي نكسبها جميعا، لا ينبغي أن تكون هناك حيل جديدة للتحايل على هذه القاعدة الأساسية".

كان وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر قال لشبكة التحرير الألمانية "دويتشلاند" إن هناك خططا لمراجعة ما يعرف بالمكونات الاقتصادية التي تتيح في حال حدوث انكماش اقتصادي، لافتا إلى أن هذا ليس له علاقة بالموقف الحالي للموازنة الاتحادية.