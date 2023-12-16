برنامج تأهيلي لعبد الشافي وعمر جابر في تدريبات الزمالك

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال برنامجًا تدريبيًا خاصًا لمحمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأبيض على هامش مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي،استعداداً للقاء ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومنح الجهاز الفني تعليمات لـ"عبد الشافي" بخوض تدريبات بدنية في صالة الجيمانيزيوم على هامش التدريبات الجماعية، لتجهيزه للمباريات المقبلة.

وفي المقابل أدى عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، على هامش مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي، في ظل معاناة اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الضامة والتي تعرض لها في مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.