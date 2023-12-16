 الصحة الفلسطينية تدعو لتحقيق دولي حول قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بدفن أحياء في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصحة الفلسطينية تدعو لتحقيق دولي حول قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بدفن أحياء في غزة

رام الله - بترا
نشر في: السبت 16 ديسمبر 2023 - 10:07 م | آخر تحديث: السبت 16 ديسمبر 2023 - 10:07 م
دعت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إلى تحقيق دولي في معلومات عن دفن جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين أحياء في ساحة مستشفى كمال عدوان، شمالي قطاع غزة.

وأضافت الوزيرة الكيلة، في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، أن المعلومات والشهادات من الفلسطينيين والطواقم الطبية والإعلامية "تشير إلى قيام الاحتلال بدفن مواطنين أحياء في ساحة المستشفى، وأن بعضهم شوهدوا أحياءً قبل حصارهم من قبل الاحتلال".

وتابعت الوزيرة الكيلة أن "على العالم التحرك الجدي لكشف ملابسات هذا الملف، وعدم التهاون أو السكوت على المعلومات التي ترد من قطاع غزة".

وأوضحت وزيرة الصحة أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد إخراج الجرحى من مستشفى كمال عدوان إلى العراء في ظل أجواء البرد الشديد، واعتدى على الكوادر الطبية، ما شكل تهديداً جدياً على حياة الجرحى والمرضى".

وقالت إن "جيش الاحتلال دمر الجزء الجنوبي للمستشفى، وأن 12 طفلا ما زالوا في داخل الحاضنات بالمستشفى دون ماء ولا غذاء، بعد أن منع الجيش الإسرائيلي إجلاءهم، وفق شهادات الطواقم الطبية".

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