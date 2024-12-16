الجولاني يعد بحل الجماعات المسلحة وإعادة بناء المنازل

وعد زعيم المعارضة السورية أحمد الشرع يوم الأحد بنزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في البلاد وإعطاء الأولوية لإعادة بناء المنازل المدمرة، حسبما أفادت قناة تلفزيون "سوريا".

وقال الشرع، الذي قاد تحالفا معارضا بقيادة إسلاميين أطاحوا بالديكتاتور السوري بشار الأسد الأسبوع الماضي، إنه سيجري حل جميع الفصائل المسلحة.

وأضاف أن الأولوية ستكون لإعادة بناء المنازل التي دمرتها الهجمات الحكومية، بهدف إعادة توطين المواطنين النازحين الذين يعيشون حاليا في مخيمات اللاجئين.

كما دعا الشرع، المعروف سابقًا باسم أبو محمد الجولاني، السوريين في الخارج للعودة والمساعدة في إعادة بناء البلاد. وقال: "أدعوهم جميعا للعودة لكي نبني سوريا على نحو سليم ويمكننا الاستفادة من تجاربهم في الخارج".

وأفادت قناة تلفزيون سوريا بأن الشرع يبحث أيضا زيادة المرتبات في البلاد بنسبة 400%.

يشار إلى أن الشرع هو زعيم جماعة "هيئة تحرير الشام" الإسلامية، التي تصنفها العديد من القوى الغربية كمنظمة إرهابية، لكنه حاول تقديم وجه معتدل منذ انتصاره.

وكان الأسد، الذي حكم سوريا لأكثر من عقدين، قد فر من البلاد إلى روسيا بعد تقدم عناصر المعارضة المسلحة نحو دمشق الأحد الماضي، بعد تحقيق مكاسب كبيرة في هجوم سريع.





