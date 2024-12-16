معهد التخطيط القومي يشهد عرضا مسرحيا ثقافيا بعنوان «حاجة تخوف» ضمن مشروع تخرج ستوديو المواهب

في إطار اهتمام معهد التخطيط القومي بالجانب الثقافي والإبداعي وبدعوة كريمة من وزارة الثقافة المصرية، شهد أشرف العربي، رئيس المعهد، برفقة عدد من أعضاء الهيئة العلمية بالمعهد، عرضًا مسرحيًا بعنوان "حاجة تخوف"، وهو مشروع تخرج الدفعة الثالثة من ستوديو المواهب بمركز الإبداع الفني، ومن إخراج المخرج خالد جلال، والذي أقيم على مسرح مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، تحت إشراف صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة.

وفي هذا الصدد، أكد أشرف العربي، أهمية الأنشطة الثقافية والترفيهية في تعزيز الروابط الاجتماعية وتوطيد العلاقات بين العاملين، والتي لا تقل أهمية عن النشاط الرياضي، مشيرًا إلى دورها في إثراء الحياة الثقافية وتحفيز الإبداع والتفكير الجماعي.

وأضاف العربي، أن العرض المسرحي تميز بجودة فنية وجمالية عالية، حيث جمع بين المتعة الفكرية والتسلية الهادفة، مما ترك أثرًا إيجابيًا على الحضور وشجعهم على التأمل والتفكير في القضايا المطروحة.

ويُذكر أن عرض "حاجة تخوف" يمثل مشروع تخرج مجموعة متميزة من المواهب لطلبة فنون مسرحية، ويقام على خشبة مسرح مركز الإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، والذي يهدف إلى اكتشاف ودعم المواهب الشابة في مجال التمثيل.

ويناقش العرض عبر مجموعة من الاسكتشات المسرحية مجموعة من المشكلات الاجتماعية والمخاوف التي تواجه الأفراد في المجتمع، مقدّمًا رؤية تعكس الواقع وتدفع للتفكير في حلول مبتكرة لتلك التحديات.