قصف أمريكي بريطاني يستهدف الحديدة باليمن

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين بأن قصفا أمريكيا بريطانيا جديدا استهدف محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن، بعد توقف قرابة نصف شهر.

وذكرت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين، أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف مديرية التحيتا في محافظة الحديدة، دون أن تتطرق إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج القصف، في حين لم يصدر تعليق فوري من واشنطن ولندن بهذا الخصوص.

ويأتي القصف بعد توقف الغارات الأمريكية البريطانية في اليمن منذ 28 نوفمبر الماضي.

وتضامنا مع قطاع غزة يستهدف الحوثيون بصواريخ وطائرات بدون طيار سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، وينفذون هجمات بصواريخ وطائرات بدون طيار على إسرائيل، بينها عمليات استهدفت تل أبيب.

ومنذ مطلع العام 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين إلى آخر.