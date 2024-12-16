تبون يبعث برسالة خطية إلى رئيس الوزراء الإثيوبي لتعزيز العلاقات الثنائية

التقى وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشئون الإفريقية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الاثنين، برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها بصفته مبعوثا خاصا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، «سلّم عطّاف إلى رئيس الوزراء الإثيوبي رسالة خطية من تبون، كما أبلغه تحياته الأخوية، وأكد له تطلعه لمواصلة مساعيهما المشتركة الرامية إلى السمو بالعلاقات بين الجزائر وإثيوبيا إلى أرحب الآفاق الممكنة».

وقال البيان إن «اللقاء كان بمثابة فرصة لاستعراض ما يجمع البلدين من روابط متينة، قوامها التنسيق الوثيق والتعاون المثمر».

ولفت البيان إلى أن «اللقاء تطرق إلى مستجدات الأوضاع في القارة الإفريقية، وبمنطقتي انتماء البلدين على وجه الخصوص».