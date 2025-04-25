تحدث الفنان محمد فراج عن تجسيده لشخصية «صالح» في مسلسل «منتهي الصلاحية»، الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة «MBC مصر» إن تأدية دور الأب كانت تجربة «جديدة جدًا» عليه، متابعا: «حتى لو كان الدور منطقيا على أرض الواقع، فأنا لم أقدمه من قبل ولم أعايش هذه التجربة».

واعترف بأن جزءًا من شخصيته الحقيقية يميل إلى النشاط الزائد في العمل، قائلا: «أنا شخص فرّاك في الشغل، بفرك كثير».

وأشار إلى أن حبه المعروف لكرة القدم لم يسهل عليه التعامل مع موضوع المسلسل، موضحا أن تركيز العمل لم يكن على الرياضة نفسها؛ إنما على ما يحدث داخل عالم مراهنات كرة القدم.

وكشف عن تشجيعه للنادي الأهلي قائلا: «أنا أهلاوي بعد المتعصب بنقطتين كدا»، مؤكدا أن المسلسل عبر عن واقع «حقيقي جدًا»، خاصة في مسار الأحداث المتعلق بكرة القدم والمراهنات.

ووصف كيف يصور السيناريو خطورة الإدمان، موضحا أن مستوى الخطورة لم يأت تدريجيا، لكن وصل بالشخصية إلى درجة الإدمان، ليصبح مهووسا غير قادر على السيطرة على مشاعره أو تصرفاته، وعلى أتم الاستعداد لفعل أي شيء للوصول لهدفه في الرهان.

وتابع: «في كل الحالات، الأدرينالين يرتفع؛ لو كسب يكمل، ولو خسر يشعر أنه لازم يكمل كي يعوض خسارته».

وكشف عن شعوره بالخوف قبل بدء التصوير، معقبا: «قبل أن نبدأ التصوير، السيناريو كان مرعبا بالنسبة لي، لأني كنت أدخل إلى عالم لا أفقه فيه شيئا على الإطلاق».

وأوضح أن إعلانات شركات المراهنات التي كانت تظهر في الملاعب لم يكن يفهمها في البداية، قائلا: «كنت فاكرها إعلان لمشروب طاقة جديد أو ملابس رياضية»، مؤكدا أن عالم المراهنات على مباريات كرة القدم «منتشر بطريقة مرعبة في كل العالم».