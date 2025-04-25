ضبط 110 أسطوانات غاز داخل مصنع طوب طفلي بكوم حمادة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالتنسيق مع مديرية التموين، وبإشراف محمد هدية، وكيل الوزارة، حملة موسعة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من السيد الوكيل، مدير إدارة التجارة الداخلية، بشن حملة بنطاق مركز كوم حمادة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 110 أسطوانات غاز كبيرة مملوءة داخل أحد مصانع الطوب الطفلي، حيث تُستخدم الأسطوانات في عمليات حرق الطوب بالمخالفة للقانون.

قاد الحملة وليد جعفر، وبرفقته سعيد طه، مفتش الرقابة التجارية بالمديرية، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.