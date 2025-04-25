 السيسي في ذكرى تحرير سيناء: نجدد العهد على حماية الوطن ومقدراته بسواعد أبنائه ووعي شعبه - بوابة الشروق
الجمعة 25 أبريل 2025 11:55 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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السيسي في ذكرى تحرير سيناء: نجدد العهد على حماية الوطن ومقدراته بسواعد أبنائه ووعي شعبه

مصطفى المنشاوي
نشر في: الجمعة 25 أبريل 2025 - 11:18 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 أبريل 2025 - 11:19 ص

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، مؤكدا أن هذا اليوم المجيد يظل رمزا للفداء والتضحية، وتأكيدا على قدسية تراب الوطن الذي رُوي بدماء الأبطال.

وقال السيسي في منشور عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، الجمعة: "في ذكرى تحرير سيناء المجيدة، أتوجه بخالص التهنئة إلى شعب مصر العظيم، مجدّدًا العهد على مواصلة البناء وحماية تراب هذا الوطن الذي رُوي بدماء الأبطال، والحفاظ على مقدرات الشعب، معتمدًا على الله تعالى، ومرتكزًا على وحدة المواطنين ووعيهم بحجم التحديات."

واختتم منشوره بتجديد التحية لمصر وشعبها قائلا: "ودائمًا وأبدًا، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر."

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