شهدت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، حفلاً لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، ومن إخراج مهدي السيد، وتحت إشراف أماني السعيد، رئيس الإدارة المركزية للموسيقى العربية، وذلك ضمن فعاليات وزارة الثقافة.

فعلى المسرح الكبير، استمتع حشد من عشاق الطرب بباقة من مؤلفات الموسيقار الراحل سيد مكاوي، التي تحمل طابعًا مميزًا يمزج بين الأصالة والحداثة، وكان من بينها: أوقاتي بتحلو، شعوري ناحيتك، مصر دايمًا مصر، الصهبجية، أنا هنا يا ابن الحلال، وحياتك يا حبيبي، قال إيه بيسألوني، اسأل مرة عليّ، حلوين من يومنا، الأرض بتتكلم عربي.

كما قُدِّمت مجموعة من الألحان التي تحمل بصمات كبار الموسيقيين، منها: بستاني يا بستاني ويا حبيبي قل لي آخرة جرحي إيه لمحمد الموجي، بُكرة تعرف لمحمد سلطان، ميدلي من ألحان بليغ حمدي، يا واحشني رد عليّ لفريد الأطرش، وحمد الله ع السلامة لكمال الطويل، بتوزيع المايسترو محمد الموجي.

أدى هذه الأعمال باقتدار نجوم الأوبرا للموسيقى العربية: ياسر سليمان، حنان الخولي، نهى حافظ، رضوى سعيد، محمد شوقي، محمد الطوخي، حنان عصام، بإشراف وتحفيظ الفنان عاطف عبد الحميد.

وقدّم العازفان أحمد عبد الستار (كمان) ومحمود عبد الفتاح (عود) مقطوعتين منفردتين من موسيقى أنا في انتظارك للفنان زكريا أحمد، ويا مسهرني للفنان سيد مكاوي.

كما تغنت المجموعة بموشحين: يا بهجة الروح للفنان سيد درويش، ولحظ رنا للفنان فؤاد عبد المجيد.