رئيس لبنان يتسلم دعوة من نظيره العراقي لحضور القمة العربية في بغداد الشهر المقبل

تسلم الرئيس اللبناني جوزف عون رسالة خطية من نظيره العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، تضمنت دعوة رسمية لحضور مؤتمر القمة العربية بدورته العادية الـ 34 ومؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورته الخامسة اللذين تستضيفهما العاصمة العراقية بغداد في 17 مايو المقبل.

وتسلم عون اليوم الجمعة رسالة خطية من رئيس العراق "نقلها إليه وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أحمد فكاك البدراني، تضمنت دعوة رسمية لحضور أعمال مؤتمر القمة العربية بدورته العادية الرابعة والثلاثين ومؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورته الخامسة اللذين تستضيفهما العاصمة العراقية بغداد يوم السبت الموافق 17 مايو المقبل"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وجاء في الرسالة "إننا نتطلع لأن تساهم هاتان القمتان في تعزيز العمل العربي المشترك، وتحقيق آمال الشعوب العربية في ظل التحديات والظروف التي تواجه بلداننا. وإن مشاركة فخامتكم سيكون لها بالغ الأثر في تحقيق تقدم ملموس على طريق التعاون العربي، والوصول الى الأهداف المرجوة، وبما يحفظ مصالح الشعوب العربية، ويلبي تطلعاتها في العيش الآمن والازدهار".

ونقل الوزير العراقي إلى عون "تحيات الرئيس رشيد ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وتمنياتهما بتلبية الدعوة، وأكدا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين".

من جانبه أكد عون على "متانة العلاقات اللبنانية- العراقية والرغبة المتبادلة في تعزيزها في المجالات كافة".