نتنياهو يدلي بشهادته في قضية الرشوة والاحتيال

أفاد إعلام إسرائيلي، بوصول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إلى المحكمة المركزية في تل أبيب للإدلاء بشهادته في ملفات الاتهام بالفساد الموجهة إليه لليوم الثالث في إطار جلسات الاستماع.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية، أن شهادة نتنياهو اليوم تتمحور حول القضية المعروفة بـ"الملف 4000" المتهم فيها بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وأضافت القناة أن نتنياهو متهم بمنح امتيازات حكومية لشركة "بيزك" للاتصالات على تسهيلات مالية واسعة، وذلك مقابل منح نتنياهو وزوجته تغطية إعلامية إيجابية في موقع "والا " الإخباري المملوك لشاؤول ألوفيتش.

من جهتها، نقلت صحيفة هآرتس عن نتنياهو قوله خلال محاكمته إن "من المحتمل أن الإشارات إلى التغطية الإيجابية في موقع "والا" عام 2013 كان الهدف منها إرضاء زوجتي".

وقد مثَل نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب قبل نحو أسبوع، في محاكمة هي الأولى من نوعها لرئيس حكومة وهو على رأس السلطة، ليدلي بشهادته في 3 ملفات فساد يتعلق بعضها بالرشوة وخيانة أمانة.

وأفاد إعلام إسرائيلي يومها بتسلم نتنياهو يومها لائحة الاتهامات التي تشمل 3 تهم: الفساد، والرشوة، وخيانة الأمانة، وهي التهم التي يُحاكم عليها منذ أكثر من 8 سنوات.