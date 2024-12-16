رونوين ويليامز أفضل حارس مرمى في إفريقيا 2024

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن أفضل حارس مرمى في القارة السمراء 2024 في حفل توزيع جوائز «الكاف» الذي تستضيفه مدينة مراكش المغربية.

وتوج حارس مرمى صن داونز الجنوب إفريقي رونوين ويليامز بجائزة أفضل حارس مرمى في القارة السمراء، ليتوج بالجائزة الثانية بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب داخل القارة متفوقا على الثنائي المصري أحمد سيد زيزو وحسين الشحات.

وشهد حفل كاف لتوزيع الجوائز حضور جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وباتريس موتسيبي، رئيس «كاف» وفوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، كما تواجد هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة الجديد، وأشرف صبحي، وزير الرياضة.