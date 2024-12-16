فحص 1020 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقرية حيزة بدمياط

أطلقت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية مجانية بقرية حيزة بمركز كفر سعد، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وأوضح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان له اليوم الإثنين، أن القافلة تضمنت عدد 8 عيادات متنقلة، و3 سيارات و8 عيادات تخصصية، ومعملين، ووحدتين للأشعة والسونار، بهدف تقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بجميع المناطق، تضمنت تحويل 3 حالات لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، وتقرير على نفقة الدولة.

وأكدت الدكتورة سها خيري المكاوي، مدير إدارة القوافل العلاجية بدمياط، أن القافلة استقبلت 1020 مواطنًا، تم توقيع الكشف الطبي عليهم مجانًا، بالإضافة إلى إجراء 181 تحليلًا بمعمل الدم، و19 تحليلًا بمعمل الطفيليات، وفحص 15 حالة بالأشعة، و16 حالة بالسونار.

كما تم فحص 107 حالات ضمن مبادرة «أفحص واطمئن» للاكتشاف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، بالإضافة إلى عقد 8 ندوات للتثقيف الصحي حضرها 81 مواطنًا، وجاءت القافلة تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، ومتابعة الدكتور محمد الغباشي مدير إدارة القوافل بوزارة الصحة.