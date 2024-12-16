الجامعة العربية: الدبلوماسية الرياضية مهمة لنقل صورة مشرفة عن الوطن العربي إلى العالم

أكدت جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، أهمية الدبلوماسية الرياضية في نقل صورة مشرفة عن الوطن العربي عبر كرة القدم التي تظل بسحرها الخارق الرياضة الأكثر انتشارا وتشويقا في العالم.

جاء ذلك في تصريح صحفي للسفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، بمناسبة إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم في 11 ديسمبر الجاري قبول ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم لكرة القدم بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال في 2030 بالتزامن مع مئوية "المونديال"، وترشيح السعودية في 2034.

وأكد السفير خطابي، أن هذا الاختيار يكرس ديمقراطية تنظيم هذه البطولة العالمية لصالح دول الجنوب التي تشكل حوالي 84% من سكان العالم، ويعد مكسبا حضاريا وتنمويا ورياضيا كبيرا للمجموعة العربية وفرصة لإستمرارية النجاح الرائع لأول مونديال فوق أرض عربية بدولة قطر في 2022، والذي كان فيه المغرب أول دولة عربية وإفريقية تصل إلى المربع الذهبي وشهد انتصارا تاريخيا للمنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني، مما أعطى زخما قويا للقدرات التنافسية للأداء الكروي العربي.

وأوضح خطابي، أن احتضان كأس العالم يعد واجهة معتبرة لإبراز قيمنا وتقاليدنا المجتمعية والمؤهلات الاقتصادية والسياحية الجاذبة للمنطقة العربية، وتعزيز مساراتها التنموية وفق الأجندات الوطنية والأممية، ومناسبة لتحقيق مزيد من التأهيل في الميدان الكروي وتأمين المنشآت والمرافق الرياضية، وتوفير خدمات عالية الجودة في مختلف القطاعات التنظيمية بما فيها التقنية والفندقية والصحية والثقافية والأمنية، فضلاً عن تطوير البنيات الطرقية وشبكات الإتصالات تمشيا مع المعايير الدولية.

وشدد خطابي، على أن هذا الاختيار بقدر ما يعكس دينامية الدفع بمشاريع التطور والبناء يسهم في ترسيخ مكانة العالم العربي، بتنوع وثراء روافده.